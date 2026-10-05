Directo | Alfonso Rueda comparece tras el Consello de la Xunta de este 5 de octubre
MEDIDAS APROBADAS
Tras el Consello de Xunta de este 5 de octubre, revive la comparecencia completa del presidente de la Xunta de Galicia.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, compareció este lunes, 5 de octubre, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta.
Aquí puedes ver la intervención completa del presidente autonómico, en la que aborda los principales acuerdos adoptados por el Gobierno gallego.
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