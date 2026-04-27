Directo | Alfonso Rueda comparece este lunes tras el Consello de la Xunta

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, comparece este lunes, 27 de abril, para dar cuenta de las medidas aprobadas en el Consello de Xunta. La sesión coincide con la publicación en el DOG el decreto que extiende el horario de los PAC a la mañana de los sábados.

El Diario Oficial de Galicia publica, en su edición de este lunes, el Decreto 31/2026, de 20 de abril, por el que se modifica el Decreto 172/1995, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Plan de urgencias extrahospitalarias de la Comunidad Autónoma de Galicia. De este modo, se extiende el horario de apertura y funcionamiento de los puntos de atención continuada a la mañana de los sábados para reforzar la continuidad asistencial en la atención primaria.

En consecuencia, el horario de apertura y funcionamiento de los PAC será de lunes a viernes, desde las 15.00 horas hasta las 8.00 horas del día siguiente y las 24 horas del día en el caso de los sábados, domingos y festivos.

La apertura de los PAC en la mañana de los sábados supondrá un incremento de 211 plazas hasta 2028, de las cuáles 100 atardecer de médicos, 80 de personal de enfermería y 31 de personal de gestión y servicios. La inversión prevista por la Xunta en este período para la ampliación de estas plazas es de 10.310.076 euros.

Las plazas del presente año ya fueron presupuestadas en este ejercicio por imponerte de 3.723.648 euros. La inversión de los años 2027 y 2028 será de 6.577.427 euros, de los cuáles 3.346.915 corresponden al 2027 y 3.230.512 al 2028.

De esas 211 plazas de incremento, 77 (36 de médico, 28 de enfermero y 13 plazas de personal de servicios generales, corresponden al presente año), 69 en el próximo año (32 de médico, 26 de enfermero y 11 de personal de servicios generales) y 65 en el 2028 (32 de médico, 26 de enfermero y 7 de personal de servicios generales).

La modificación del Decreto 172/1995 hoy publicado materializa la reducción general y progresiva de la jornada ordinaria adoptada mediante acuerdo del Consello da Xunta por el que se aprueban avances retributivos y laborales para el personal de los PAC, después de llegar a un acuerdo con los sindicatos en mesa sectorial.

Aquí puedes ver la intervención del presidente autónomico.