Directo | Galicia entrega las Medallas Castelao 2026

El acto de entrega de las Medallas Castelao 2026, la máxima distinción civil que concede la comunidad autónoma, ya se está llevando a cabo. Autoridades, premiados e invitados se reúnen en esta solemne gala para homenajear en tiempo real las trayectorias de los cinco galardonados de este año.

El evento ensalza el valor social de la Fundación Andrea en el apoyo a familias de niños hospitalizados y la excelencia científica de la física Mar Capeáns. Asimismo, el mundo de la cultura y el deporte gallego reciben sus insignias a través del trompetista Esteban Batallán y el atleta olímpico Adrián Ben, cerrando las intervenciones la empresaria hostelera María Barallobre.

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Sigue aquí en directo el acto de entrega de las Medallas Castelao 2026