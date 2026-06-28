Directo | Galicia entrega las Medallas Castelao 2026
STREAMING
La ceremonia oficial de las Medallas Castelao arranca para condecorar a la Fundación Andrea, Mar Capeáns, Adrián Ben, Esteban Batallán y María Barallobre.
El acto de entrega de las Medallas Castelao 2026, la máxima distinción civil que concede la comunidad autónoma, ya se está llevando a cabo. Autoridades, premiados e invitados se reúnen en esta solemne gala para homenajear en tiempo real las trayectorias de los cinco galardonados de este año.
El evento ensalza el valor social de la Fundación Andrea en el apoyo a familias de niños hospitalizados y la excelencia científica de la física Mar Capeáns. Asimismo, el mundo de la cultura y el deporte gallego reciben sus insignias a través del trompetista Esteban Batallán y el atleta olímpico Adrián Ben, cerrando las intervenciones la empresaria hostelera María Barallobre.
Directo
Sigue aquí en directo el acto de entrega de las Medallas Castelao 2026
Contenido patrocinado
También te puede interesar
BIENESTAR LABORAL
Los agentes sociales se ponen al día con la gestión de bajas en Galicia
DEMOGRAFÍA E NATALIDADE
Cambio de tendencia co incremento de nacementos por primeira vez en 17 anos
Lo último
IMPACTO CONTRA LA MEDIANA
Choca contra otro coche, deja varios heridos y se da a la fuga en Arrabaldo, Ourense
ESCONDIDA EN EL MALETERO
Vídeo | Guardia Civil localiza en Kosovo a una niña de seis años sustraída en Mallorca por su padre