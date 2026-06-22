Mar Capeáns o la Fundación Andrea, Medallas Castelao

El Gobierno gallego aprobó este lunes la relación de los condecorados con la Medalla Castelao 2026, que corresponden a la Fundación Andrea, el atleta Adrián Ben, el trompetista Esteban Batallán, la física Mar Capeáns y la propietaria de los restaurantes La Penela, María Barallobre.

Así lo confirmó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la comparecencia ante los medios posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo.

La Fundación, liderada por Charo Barca tras el fallecimiento de su hija Andrea, ofrece desde ayudas económicas, a atención psicológica o alojamientos adaptados, cerca del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, para las familias con niños ingresados.

En el campo cultural, el Consello acordó reconocer al trompetista Esteban Batallán Cons (Barro, 1983), trompetista principal en las orquestas de Chicago y Hong Kong, entre otras, y colaboró con orquestas sinfónicas de diferentes países.

Otra de las Medallas Castelao de este año recae en la doctora en Física Mar Capeáns Garrido (Santiago de Compostela, 1967). Su trayectoria profesional está ligada al Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), el laboratorio de física de partículas más grande del mundo y donde sigue trabajando.

En el ámbito deportivo, este año la Medalla Castelao será para el atleta Adrián Ben Montenegro (Viveiro, 1998), especializado en las carreras de medio fondo. El lucense quedó quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la prueba de 800 metros y ganó el Campeonato de Europa en Pista Cubierta de 2023. El pasado mes de febrero se proclamó subcampeón de España en los 1.500 metros. Y, por último, la quinta Medalla Castelao 2026 será para la propietaria de los restaurantes La Penela, María Barallobre Tomé.