Directo | Tercera sesión del Debate sobre el Estado de la Autonomía: votación de las medidas

El Parlamento gallego celebra este viernes, 10 de abril, la tercera sesión del Debate sobre el Estado de la Autonomía en la sala Castelao del Pazo del Parlamento. Después de dos días de discursos y debate, en la sesión de este jueves se presentaran propuestas de resolución y se votarán que medidas salen adelante.

Tres días para el debate anual más importante de la política gallega

El primer día del Debate sobre el Estado de la Autonomía estuvo centrado en el discurso del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que hizo un balance de la situación de Galicia y presentó algunas líneas de actuación para el futuro. Su intervención puso el foco sobre todo en la sanidad, con cambios en la Atención Primaria y medidas relacionadas con la gestión de las bajas, además de iniciativas en vivienda y políticas sociales. La oposición reaccionó criticando el diagnóstico del gobierno, señalando que la comunidad está estancada y que faltan proyectos de mayor calado.

En la segunda jornada el tono se volvió más claramente político y de confrontación, con un debate directo entre el gobierno y los grupos de la oposición. Se repitieron los grandes temas, pero con visiones completamente opuestas: la Xunta defendiendo que Galicia está avanzando y la oposición insistiendo en problemas estructurales como las listas de espera o la falta de impulso económico. El ambiente fue de fuerte choque de argumentos y poca coincidencia entre posiciones.