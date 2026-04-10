El PPdeG defiende el plan de Rueda contra el absentismo

El PP gallego asumió de forma mayoritaria en sus propuestas de resolución los anuncios formulados por su jefe de filas y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la primera jornada del Debate sobre o Estado da Autonomía, entre ellas una de las que más rechazo generó en la oposición: el plan para reforzar el control sobre bajas laborales. Una medida que defendió la viceportavoz parlamentaria y secretaria general del partido, Paula Prado. El BNG incluyó en sus propuestas una demanda de “disculpa institucional” a los trabajadores por parte del presidente, que reprobó la número dos del PP gallego. “Creo que el BNG debería dejar a un lado el eslogan y la ideología, y hablar más con los gallegos. Ya que Ana Pontón está en modo visitar empresas, estaría bien que hablase con los autónomos, con las empresas y con los trabajadores”, esgrimió.

Así, las propuestas populares reflejan los anuncios de Rueda en materia de vivienda, educación, sanidad y fiscalidad, con medidas como el refuerzo de la autoridad del profesorado, la ampliación del “Bono Coidado” o las bonificaciones fiscales. Pero también apuntan al Gobierno que dirige Pedro Sánchez, mencionado en más de la mitad. Por ejemplo, exigen aprobar de inmediato el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y reclaman la exención del IVA en viviendas protegidas y el IVA superreducido del 4% en vivienda libre. También demandan el refuerzo de la protección a víctimas de violencia machista, la reforma de la financiación autonómica y el traspaso de la AP-9.

El BNG exige disculpas

Por su parte, el BNG exige al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, una “disculpa institucional” a los trabajadores por “tratarlos como vagos defraudadores” con su plan de control de bajas. También reclama garantizar la independencia judicial, tras el apartamiento del juez Luis Villares de la sección del TSXG encargada de los eólicos. Estas demandas forman parte de sus 40 propuestas para el debate.

La viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, presentó estas medidas, que arrancan con el reconocimiento del “estatus político de Galicia como nación” como vía hacia una mayor soberanía. Además, reclaman una financiación justa para Galicia y rechazan la reforma del sistema de financiación del Gobierno central por considerarla “lesiva”.

Las medidas del PSdeG

El PSdeG propone medidas como convertir el Pazo de Meirás en un centro de memoria y derechos humanos, rechazar definitivamente el proyecto de Altri, desarrollar una política aeroportuaria “de país” y poner en marcha un plan de rehabilitación de estaciones de autobuses.

El secretario xeral y portavoz parlamentario, José Ramón Gómez Besteiro, presentó sus 40 propuestas, centradas en que Galicia tenga voz en decisiones estratégicas como vivienda y transporte. También plantean crear un banco público de alquiler para movilizar viviendas vacías y critican que Rueda acuse de fraude a trabajadores y médicos, atribuyendo la duración de las bajas a un “sistema colapsado”.

El Parlamento pide mejoras en la sanidad de Ourense

El Parlamento de Galicia insta a la Xunta a continuar mejorando la asistencia sanitaria en la comunidad, principalmente en el área sanitaria de Ourense, completando la asistencia integral al ictus con la radiología intervencionista e iniciando el proceso de implantación de electrofisiología clínica, para lo que incrementará, con esta finalidad, los trabajos en el plan director del Complexo Hospitalario de Ourense que incluyen, entre otras cosas, la construcción de un nuevo Hospital Materno Infantil. Este nuevo inmueble estará dotado de instalaciones más modernas y funcionales, unificando todos sus servicios con mayor proyección de futuro. También está contemplada una simplificación de los accesos y conexiones entre los edificios, con el fin de prestar servicios sanitarios de calidad.