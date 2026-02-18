El DOG publica las ayudas a concellos de hasta 180 mil euros para combatir os efectos del cambio climático

Ante los efectos del cambio climático la Xunta ha recordado este miércoles que los concellos pueden solicitar hasta 180.000 euros para prevenir los riesgos derivados del calentamiento global e impulsar soluciones naturales que ayuden a las localidades gallegas. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, puso en valor esta iniciativa durante una visita a Castrelo de Miño e instó a que los ayuntamientos se sumen a la inicitiva.

El Gobierno gallego destina este año dos millones de euros a promover la ejecución de distintos proyectos municipales con el objetivo de ofrecer soluciones frente al calentamiento global, así como para identificar y crear espacios urbanos que actúen como refugio climático tanto para la población como para la biodiversidad.

El Diario Oficial de Galicia publica la convocatoria de esta línea de apoyos, cuyo plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde las 12:00 horas del 27 de febrero hasta el 27 de marzo a las 20:00 horas.

La conselleira ha indicado que la Administración autonómica financiará hasta el 80% de la inversión, con un máximo de 60.000 euros por proyecto.

Cada ayuntamiento puede presentar hasta tres iniciativas, por lo que quien presente tres acciones y obtenga la máxima cuantía posible, podría contar con hasta 180.000 euros para desarrollar proyectos que incrementen la biodiversidad de áreas urbanas y periurbanas, mejoren su conservación, favorezcan la adaptación al cambio climático y creen espacios más saludables.

Acciones subvencionables

En cuanto a las acciones subvencionables, son aquellas intervenciones en espacios públicos orientadas a atenuar el llamado efecto isla de calor o a reforzar la biodiversidad y las zonas verdes urbanas.

Por ejemplo, ha apuntado la Xunta, en este grupo encajarían iniciativas de sombreado natural en calles y plazas con la plantación de árboles, preferiblemente autóctonas; intervenciones para reducir la impermeabilidad del suelo y aumentar el drenaje; la creación de microclimas con el uso de láminas de agua; la implantación de jardines verticales y cubiertas verdes en infraestructuras públicas; la restauración de zonas húmedas o la mejora de la conexión entre medio urbano y periurbano mediante sendas.

Asimismo, también se ofrecen recursos a los ayuntamientos para llevar a cabo actuaciones de identificación y de adecuación de refugios climáticos, entendidos como espacios con una relativa estabilidad y condiciones ambientales favorables que los convierten en lugares idóneos para combatir las altas temperaturas y ofrecer protección a la población.

Así, se apoyará a los ayuntamientos para hacer estudios técnicos que les permitan localizar estas zonas en sus territorios o identificar corredores ecológicos que refuercen el papel natural de los refugios. También se subvencionarán obras concretas que ayuden a cumplir esta función, incluidos trabajos de restauración en zonas degradadas, pero con potencial para retener o acoger la biodiversidad.

Segunda convocatoria

Se trata de la segunda convocatoria que hace el Gobierno gallego de este tipo de apoyos y la conselleira ha indicado que este año el procedimiento es más sencillo y flexible.

En concreto, se simplificaron las tipologías de proyectos para reducir la burocracia y facilitar la tramitación, se ampliaron los plazos de ejecución y justificación y se incorporaron mejoras prácticas derivadas de la experiencia del pasado año, como, por ejemplo, la posibilidad de solicitar anticipos.

Proyecto Castrelo de Miño

En su visita, la conselleira ha puesto la actuación acometida por el concello de Castrelo de Miño "como un ejemplo a seguir por el resto de municipios".

En este caso, la Xunta destinó 42.000 euros al proyecto que convirtió lo que era una superficie de hierba con poca sombra y un camino deteriorado en un espacio más naturalizado, con más zonas de sombra gracias a la plantación de árboles autóctonos, mayor confort térmico y un uso más ordenado y sostenible.

La convocatoria de ayudas para sistemas de depuración autónomos salió publicada en el Diario Oficial de Galicia la semana pasada, por lo que está abierto el plazo para solicitarlas, y el resto está previsto que se convoquen próximamente.