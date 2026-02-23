El DOG publica las oposiciones de Educación con 1.601 plazas: el plazo de inscripción abre este martes

El plazo para inscribirse en las oposiciones de Educación convocadas por la Xunta de Galicia arranca este martes, tras la publicación de la orden en el Diario Oficial de Galicia (DOG). En total, se ofertan 1.601 plazas para el acceso a los cuerpos de profesores de secundaria, maestros y profesores especialistas en sectores singulares de Formación Profesional, así como para la adquisición de nuevas especialidades.

Del total de plazas, 1.388 son de libre ingreso (87%) y 213 de promoción interna, distribuidas en 42 especialidades. Los exámenes se celebrarán entre el 20 de junio y el 19 de julio, con el objetivo de que los aspirantes que obtengan plaza puedan incorporarse a sus destinos el 1 de septiembre del curso 2026-27.

Por cuerpos, se convocan 476 plazas en primaria (ocho especialidades), 852 en secundaria (29 especialidades) y 60 en profesores especialistas de FP. En promoción interna, se ofertan 213 plazas en 29 especialidades.

La oferta refuerza especialmente la atención a la diversidad, con 136 plazas para audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, un 46% más que en 2025. También se incrementan las plazas en idiomas, con 229 en inglés y 54 en francés, además de especialidades con necesidades específicas como latín (35 plazas) y soldadura en FP (14 plazas).

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que la convocatoria agota el límite del 120% de la tasa de reposición fijado por la normativa estatal, permitiendo convocar 120 plazas por cada 100 bajas, con el objetivo de mejorar las ratios de profesorado y dar respuesta a las necesidades del sistema educativo gallego.