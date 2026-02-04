Galicia oferta 1.601 plazas de oposiciones en Educación para 2026

La Xunta de Galicia ha presentado este miércoles la oferta de empleo público en Educación para 2026, con un total de 1.601 plazas repartidas en 42 especialidades, en un proceso que permitirá mejorar la estabilidad de los interinos y reducir la interinidad en las aulas. De esta manera, las oposiciones de 2026 se convierten en las mayores de la historia reciente de la comunidad autónoma.

Del total, 1.388 plazas son de ingreso libre y 213 de promoción interna, y los interinos no estarán obligados a presentarse al examen, según el acuerdo alcanzado con los sindicatos. Los exámenes se celebrarán en junio y julio, y los nuevos docentes podrán incorporarse el 1 de septiembre.

Áreas reforzadas y novedades

La mayor parte de las plazas, 1.388 (casi el 87%), serán para ingreso libre, mientras que las 213 restantes corresponderán a la promoción interna, permitiendo que maestros y docentes con experiencia puedan acceder a cuerpos de enseñanza superior sin competir con los nuevos aspirantes. Además, los interinos no tendrán obligación de presentarse, según lo acordado con los sindicatos, con el fin de agilizar el proceso y facilitar la planificación del curso escolar.

Las pruebas se celebrarán en junio y julio, una vez finalice el curso, para que los nuevos docentes puedan incorporarse a los centros el 1 de septiembre. La distribución por especialidades contempla 476 plazas para maestros en ocho especialidades, 852 plazas en 29 especialidades para profesores de Secundaria y 60 plazas para profesores especialistas en FP, manteniendo la apuesta por la calidad educativa a pesar de la caída demográfica, que este curso supone 4.255 alumnos menos que el anterior.

La convocatoria refuerza especialidades con alta demanda y listas de sustitución agotadas, como Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, con 136 plazas (46% más que en 2025), el inglés, con 229 plazas y 54 en francés, aumentando las oportunidades en idiomas. También se incrementan plazas en francés y Latín, así como en FP en especialidades técnicas como Soldadura.

La distribución de plazas se analizará con los sindicatos el 10 de febrero en la mesa sectorial, y se mantiene la máxima tasa de reposición legal (120%), lo que garantiza oportunidades incluso en un escenario de caída demográfica.

Por otra parte, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez destacó que estas oposiciones buscan dar estabilidad a los docentes, mantener ratios adecuadas en las aulas y ofrecer más oportunidades de ingreso a los interinos y nuevos aspirantes, reforzando la calidad del sistema educativo gallego.