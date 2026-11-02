Dos de cada cinco hogares gallegos recurre a ofertas y marcas blancas para reducir sus gastos

La situación económica actual, con el precio de la vivienda por las nubes y el coste de la vida disparado, ha obligado a miles de hogares gallegos a “ajustarse el cinturón” y a buscar alternativas con el objetivo de poder reducir sus gastos y ahorrar para llegar a fin de mes.

Por ello, más de un 43% de las familias reconoce haber cambiado sus hábitos de compra adquiriendo marcas blancas o productos en oferta con el objetivo de gastar menos en el supermercado para poder ahorrar. Así se desprende de los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), que indican que la cifra de hogares que cambió sus hábitos de compra para ahorrar casi se duplicó en el último año, del 26,6% al 43,1%.

Además, uno de cada cuatro hogares gallegos asegura que ha disminuido gastos comunes como ropa, calzado, transporte o electricidad para ahorrar en el tercer trimestre de este año, frente a menos de un 15% que lo hacía hace 12 meses. También crecen los hogares que tuvieron que recurrir a pedir ayuda económica a familiares o amigos hasta cerca de un 6,2%, casi un punto más. No obstante, las familias en las que un miembro extra ha tenido que empezar a trabajar o ha aumentado su jornada laboral para tener más ingresos bajaron del 2,75% al 1,62%.

Todo ello en un contexto en el que el Índice de Precios de Consumo (IPC) se disparó un 5,5% en septiembre, en comparación con el mismo mes de 2025, situándose por encima de la media nacional. La vivienda y el transporte son los extremos que más crecen, subiendo su precio un 11% y un 12,1%, respectivamente, en Galicia.