Dos personas investigadas por el incendio que quemó 750 hectáreas en Ponteareas, Mos y Pazos de Borbén

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra dos personas por su posible implicación en el incendio forestal que el pasado 6 de abril arrasó alrededor de 750 hectáreas en los municipios de Ponteareas, Mos y Pazos de Borbén.

Las pesquisas señalan como origen probable del fuego unas labores forestales realizadas con un tractor en la zona de la Serra do Galleiro, concretamente en el entorno de Mouro, en la parroquia de Padróns. La principal línea de trabajo apunta a una imprudencia grave durante estas tareas.

Los investigados son dos varones de 49 y 32 años, residentes en Bueu y Fornelos de Montes, que se encontraban en el punto donde se inició el incendio. La Guardia Civil considera que tanto el conductor del tractor como su propietario podrían haber incurrido en una posible negligencia.

El incendio se extendió rápidamente por la montaña debido a las altas temperaturas y las rachas de viento, lo que complicó las labores de extinción y generó una intensa columna de humo visible desde distintos puntos del área de Vigo. La evolución del fuego llegó a obligar a activar la Situación 2 por su proximidad a viviendas en el municipio de Pazos de Borbén.

Aunque no se registraron daños personales ni afectación directa a viviendas, el fuego no quedó extinguido hasta el día siguiente. En total, las llamas afectaron a unas 550 hectáreas de superficie arbolada y 200 de monte raso, según los datos oficiales de Medio Rural.

La investigación sigue en curso y no se descarta ninguna hipótesis, aunque las primeras diligencias refuerzan la idea de un origen accidental relacionado con trabajos agrícolas en la zona.