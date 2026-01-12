Dous alcaldes a xuízo por prorrogar contratos de maneira irregular
POLÍTICA LOCAL
A fiscalía solicita a inhabilitación de Juan Maceiras e Jesús Veiga, ex rexedores de Miño.
A Audiencia Provincial da Coruña celebrará a próxima semana o xuízo contra dous exalcaldes do PP do concello coruñés de Miño, Juan Antonio Maceiras e Jesús Veiga, que gobernaron entre os anos 2003 e 2015, así como contra unha exconcelleira dos seus executivos. A Fiscalía atribúelles delitos de prevaricación administrativa e malversación de caudais públicos pola prórroga irregular de diversos contratos municipais, a pesar da existencia reiterada de informes desfavorables emitidos polo interventor municipal.
Segundo o escrito do Ministerio Fiscal, unha das principais actuacións investigadas refírese a un contrato asinado en 2006 por Juan Antonio Maceiras cunha empresa para a prestación dos servizos de limpeza da Agrupación Escolar Piñeiro-Miño. O contrato tiña unha duración inicial de dous anos, prorrogable sen exceder un máximo de catro, polo que a súa vixencia debía rematar en 2010 tras unha prórroga acordada en 2008. Porén, a empresa continuou prestando o servizo durante anos sen que se convocase ningún procedemento de contratación pública con concorrencia competitiva.
Durante ese tempo, o interventor municipal emitiu varios informes de reparo e desfavorables ao pagamento das facturas, que foron ignorados tanto pola exconcelleira como por Jesús Veiga.
Unha situación semellante produciuse noutro contrato asinado en 2006 por Jesús Veiga, cando exercía como alcalde accidental, para a prestación dos servizos de limpeza e conserxería do Centro Sociocultural da Rúa. Este contrato foi prorrogado en 2008 por Maceiras e, malia os informes negativos do interventor, seguiu en vigor ata ben avanzado o ano 2015, sen que se iniciase un novo procedemento de adxudicación conforme á legalidade vixente.
A Fiscalía tamén pon o foco na contratación provisional do mantemento, apertura e rega do campo de fútbol municipal, acordada nunha xunta de goberno local en 2006. O servizo foi encargado a unha empresa mentres non se licitase mediante concurso público, pero ese procedemento nunca se convocou.
Este patrón de actuación repetiuse, segundo o Ministerio Público, noutros contratos municipais, como os relativos ao mantemento e conservación dos parques, xardíns e zonas verdes públicas do concello, así como nos servizos de conserxería, mantemento e limpeza do Pavillón Polideportivo Municipal de Miño.
En todos os casos, Fiscalía sostén que se produciu unha prolongación indebida das prestacións sen cobertura contractual válida e con coñecemento dos reparos formulados polo órgano de control interno.
Por estes feitos, o Ministerio Fiscal solicita para cada un dos exdirixentes municipais dez anos de inhabilitación especial para emprego ou cargo público por un delito continuado de prevaricación administrativa.
Ademais, polo delito continuado de prevaricación administrativa en concurso ideal cun delito de malversación de caudais públicos, pide cinco anos de prisión e dez anos de inhabilitación absoluta para Jesús Veiga, a exconcelleira e a administradora da empresa encargada dos traballos de xestión urbanística.
