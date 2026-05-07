Reigosa ratifica su apoyo a la moción de censura en Lugo

“Quero comunicar publicamente que votarei a favor da moción de censura que permitirá abrir unha nova etapa no Concello de Lugo. Tomei esta decisión desde a responsabilidade, desde a reflexión e desde a convicción sincera de que Lugo necesita recuperar estabilidade, confianza institucional e unha forma de gobernar máis útil para a cidadanía”, así comienza el comunicado que María Reigosa, la concejala no adscrita ex del PSOE, remitió este miércoles a los medios de comunicación.

Reigosa facilitará este jueves un gobierno de la popular Elena Candia en Lugo. La edil se refiere a las diferencias que tuvo con sus excompañeros sobre “a coordinación interna, as diferenzas arredor de determinados expedientes ou facturas con reparos”. Reigosa accedió a la corporación tras el fallecimiento de Pablo Permuy, y asegura que nunca se sintió “identificada” con esa tendencia “constante a buscar culpables ou alimentar a confrontación con outras administracións”.

Lugo vivirá su primera moción de censura desde la recuperación de la democracia en 1978. Salvo sorpresa, esta iniciativa, que promueve el PP, permitirá al PP recuperar el poder en la ciudad de la muralla tras 27 años y Elena Candia se convertirá en la cuarta alcaldesa del mandato. Los populares registraron la iniciativa el pasado 22 de abril tras conseguir el respaldo de Reigosa y sumar las 13 firmas necesarias. Para Candia, también vicepresidenta primera del Parlamento de Galicia, su elección como regidora le supondrá la renuncia automática a este cargo.

El PPdeG, con Alfonso Rueda -que estará en Bruselas durante el debate- y la número dos del partido, Paula Prado, al frente, ha dado luz verde a una moción de censura que ha recibido críticas feroces de PSOE y BNG, además de motivar protestas en la ciudad (para hoy está convocada otra).

En el último pleno ordinario de la ciudad, celebrado la semana pasada, la tensión se hizo palpable y, de hecho, Reigosa confirmó que denunciaría por los insultos recibidos.

Elena Candia, una abogada de Mondoñedo que llegó a la política municipal en su ayuntamiento en 2003, fue brevemente presidenta de la Diputación de Lugo en 2015. PSOE y BNG recuperaron el poder pocos meses después con una moción de censura.

Ocupándose de la dirección provincial del partido -tras un proceso interno en el que derrotó a Raquel Arias-, se mudó a Lugo y entró en la carrera por la Alcaldía de Lugo en 2023, año en el que consiguió 12 concejales, pero sin alcanzar la mayoría absoluta y sin el gobierno local.