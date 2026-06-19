¿Sabe usted que empieza la cuenta atrás para el cambio en la Universidad de Vigo? ¿Que rector saliente, Manuel Reigosa, se despidió de su equipo en el último Consello? ¿Que, mientras, su sucesora, Carmen García Mateo, empieza a integrarse en el cargo del que tomará posesión la semana que viene? ¿Y que estuvo en la charla del director del programa Base Lunar de la Nasa en Vigo junto a sus homólogos de Santiago y A Coruña?

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