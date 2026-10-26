Encuentran el cadáver de un hombre en una playa de Muros

PLAYA DE Galiñaceiro

Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en la playa de Galiñaceiro, en Muros (A Coruña). Un particular alertó al 112 Galicia y los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento.

La zona costera de Muros
La zona costera de Muros | Maps

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado este lunes, 26 de octubre, en la playa de Galiñaceiro, en el municipio coruñés de Muros. El hallazgo se produjo en la orilla del arenal, situado en el lugar de A Formilla, en la parroquia de Esteiro.

Según ha informado el 112 Galicia, un particular dio la voz de alarma a las 17:25 horas tras encontrar el cuerpo de una persona que aparentemente había fallecido.

El alertante explicó que el cadáver se encontraba en una zona accesible de la playa, por lo que no era necesario movilizar medios para realizar labores de rescate. Tras recibir el aviso, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a la Guardia Civil. También fueron alertados el Servizo de Gardacostas de Galicia y Salvamento Marítimo.

Una vez desplazados al lugar, los equipos de emergencia confirmaron el fallecimiento del hombre. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su identidad ni sobre las circunstancias de la muerte.

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