Encuentran el cadáver de una mujer flotando en la playa de Ézaro

Imagen de archivo de la cascada del Ézaro

Una mujer ha muerto tras ser localizada flotando en el mar en la playa de Ézaro (Dumbría), según ha informado el 112.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar y se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Dumbría, que colaboraron en la intervención en la zona del litoral.