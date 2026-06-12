Muere María Isabel Fraga, hija de Manuel Fraga, en Madagascar durante una misión humanitaria

María Isabel Fraga, hija mayor del histórico político gallego Manuel Fraga, ha muerto a los 78 años en Madagascar mientras participaba en una misión humanitaria. La noticia ha causado una gran conmoción entre familiares, amigos y la sociedad gallega, que destacan su compromiso con las causas sociales y su dedicación a los más desfavorecidos.

Conocida por sus allegados como Maribel, la primogénita del fundador de Alianza Popular y expresidente de la Xunta desarrollaba labores de ayuda y acompañamiento a personas necesitadas en el país africano cuando se produjo su fallecimiento. A lo largo de su vida, mantuvo una intensa actividad humanitaria, alejada de la exposición pública.

Fuentes cercanas a la familia han señalado que su cuerpo permanece en Madagascar, donde está siendo velado por una organización religiosa con la que colaboraba habitualmente. Mientras tanto, sus familiares trabajan en la organización de los actos de despedida y diversos homenajes, algunos de ellos previstos en Galicia.

Por el momento, no han trascendido las causas de la muerte. La familia ha solicitado privacidad durante los trámites de repatriación y preparación de las ceremonias fúnebres.

María Isabel era la mayor de los cinco hijos de Manuel Fraga y Carmen Estévez Eguiagaray. Su padre, fallecido en 2012 a los 89 años, fue una de las figuras más influyentes de la política española, fundador de Alianza Popular y presidente de la Xunta de Galicia entre 1990 y 2005.