Los servicios de emergencias han localizado este viernes el cadáver de una persona flotando en el mar en el municipio de Cee, en la provincia de A Coruña. El cuerpo apareció en las inmediaciones del antiguo astillero de la localidad, según ha informado el 112 Galicia.

La alerta se produjo alrededor de las 17:30 horas, cuando un particular se puso en contacto con la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil para comunicar que había observado un cuerpo flotando en el agua.

Recuperan el cuerpo cerca de unas escaleras

Tras recibir el aviso, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para intervenir en el suceso. Según la información trasladada por el servicio de emergencias, el cadáver se encontraba flotando cerca de unas escaleras, en la zona del antiguo astillero de Cee.

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Los efectivos desplazados tuvieron que sacar el cuerpo del mar tras localizarlo en ese punto. Por el momento, no han trascendido datos sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre las circunstancias de su muerte.