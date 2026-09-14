Encuentran un cerebro conservado durante siglos en el convento de Santa Clara en Pontevedra

Las excavaciones arqueológicas del antiguo convento de Santa Clara, en Pontevedra, han dejado uno de esos hallazgos que sorprenden incluso a los investigadores: un cerebro humano que ha conseguido conservarse durante siglos. El equipo arqueológico considera que se trata de un caso de saponificación, un fenómeno extremadamente poco habitual que convierte este descubrimiento en uno de los más singulares de los trabajos realizados en el recinto.

Según los investigadores, sería el primer caso documentado de estas características en la Península Ibérica y el cuarto conocido en todo el mundo. Los otros tres casos localizados hasta ahora se encuentran en Argentina, Chile e Italia.

Explanada exterior del ex convento de Santa Clara. | Diputación de Pontevedra

El descubrimiento se produjo en el interior de la iglesia del antiguo convento, donde las excavaciones han permitido localizar varios enterramientos de religiosas. Aunque los restos óseos presentan un importante deterioro, en algunos casos se han conservado los sudarios que envolvían los cuerpos.

¿Qué es la saponificación?

La saponificación es un proceso de conservación que puede producirse después de la muerte cuando determinadas condiciones ambientales y químicas favorecen la transformación de los tejidos grasos. El resultado puede ser una sustancia de aspecto y consistencia similar al jabón que permite que algunos tejidos permanezcan conservados durante largos periodos.

Precisamente por su rareza, el cerebro localizado en Santa Clara será objeto de nuevos estudios. El trabajo de campo encara su última fase y posteriormente comenzará una etapa de análisis en laboratorio que permitirá conocer más detalles sobre los restos recuperados y contextualizarlos históricamente.

Una de las zonas de las excavaciones donde se produjo el hallazgo. | Diputación de Pontevedra

Dos niños y un capellán

El cerebro no es el único hallazgo excepcional de las excavaciones. Los arqueólogos también han localizado los restos de dos menores, uno de ellos con los zapatos todavía conservados, y el cadáver de un capellán enterrado delante del altar. El cuerpo del religioso mantiene los zapatos y buena parte de su indumentaria.

El estado de conservación de los tejidos constituye otro de los aspectos destacados de la intervención. Entre los materiales recuperados se encuentran una casulla del sacerdote y los sudarios de las religiosas, piezas que permiten acercarse también a las prácticas funerarias y a la vestimenta de las personas enterradas en el antiguo convento.

Autoridades e investigadores dan a conocer los avances de los trabajo de arqueología en el ex convento de Santa Clara. | Diputación de Pontevedra.

Las excavaciones han permitido recuperar ya más de 3.000 elementos, entre restos cerámicos fechados entre finales del siglo XIV y el XIX, monedas, vidrios y piezas líticas. Los investigadores confían ahora en que los análisis de laboratorio permitan ampliar la información sobre los restos humanos y reconstruir nuevos detalles de la historia del recinto.

El hallazgo vuelve a demostrar que bajo algunos de los grandes edificios históricos de Galicia todavía pueden permanecer restos capaces de aportar información desconocida sobre quienes vivieron y murieron en ellos hace siglos.