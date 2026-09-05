Así es la arqueología en Ourense: más de una veintena de excavaciones arqueológicas para recuperar su patrimonio más desconocido

La provincia de Ourense acoge este año más de una veintena de excavaciones arqueológicas destinadas a investigar y poner en valor yacimientos y elementos patrimoniales menos conocidos. Los trabajos se desarrollan en distintos puntos del territorio y buscan también implicar a las comunidades locales en su conservación.

El director del Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, César Llana, confirma que actualmente existen cerca de 22 permisos para excavaciones arqueológicas, además de 121 controles y alrededor de 30 intervenciones de otro tipo.

"Si no hay diálogo ni vínculo con vecinos para su mantenimiento, el patrimonio al final en 5 o 10 años está perdido", explica Carlos Tejerizo, coordinador de Sputnik Labrego.

De los castros de Avión a la minería del wolframio en Valdeorras

Entre los proyectos activos destaca el trabajo desarrollado en Casaio, O Seixo y Valencia do Sil, en la comarca de Valdeorras. Las investigaciones de Sputnik Labrego analizan cómo grandes procesos históricos, como el final del Imperio romano o la Guerra Civil, transformaron las sociedades campesinas.

En Casaio, los arqueólogos estudian el impacto de la industria del wolframio en el paisaje y en la población durante el siglo XX, con especial atención a las estructuras vinculadas a un antiguo sistema de redención de penas donde residían presos dedicados a la extracción del mineral. Los trabajos también han permitido localizar elementos que muestran la transformación de las comunidades rurales en sociedades industriales. Uno de los ejemplos más llamativos es el acceso a la electricidad décadas antes que buena parte del territorio, ya que estas instalaciones contaban con ella desde aproximadamente los años 20.

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En O Bolo se ha investigado además un antiguo alfar del siglo XIX, mientras que en Valencia do Sil los trabajos se centran en un espacio de fabricación de herramientas de hierro de época tardorromana.

Otro de los grandes proyectos se desarrolla desde 2023 en el Castro de San Vicente, en Avión, un asentamiento que habría estado ocupado desde aproximadamente el siglo II antes de Cristo hasta el siglo II después de Cristo.

Los investigadores han identificado allí dos losas de piedra con un trisquel y una cruz volada, situadas a ambos lados de la entrada de una de las primeras cabañas excavadas y orientadas hacia la salida del sol.

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También se ha localizado una estructura situada entre dos muros que los arqueólogos relacionan con un posible espacio funerario. Su excavación está pendiente y podría aportar nuevos datos sobre las prácticas funerarias de las comunidades que habitaron el castro.

En Allariz, mientras tanto, los trabajos en la Cidade de Armea continúan después de más de 15 años de investigaciones. El yacimiento, que forma parte de un Bien de Interés Cultural junto a Santa María de Augas Santas y el Forno da Santa, permite estudiar la evolución del territorio desde época prerromana hasta la Edad Media y la época moderna.

Los materiales recuperados son estudiados, catalogados e inventariados antes de ser depositados en el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, institución que también participa en la investigación y conservación de las piezas procedentes de las excavaciones.

El museo mantiene actualmente una intensa actividad pese a que las obras de su sede principal impiden disponer de una exposición permanente abierta al público. César Llana destaca que durante los últimos años ha aumentado la llegada de materiales procedentes de proyectos arqueológicos desarrollados en la provincia.

Los especialistas reclaman, además, una mayor planificación y financiación para la gestión del patrimonio arqueológico de Ourense, así como la creación de museos locales que permitan conservar los materiales en los propios territorios donde fueron encontrados.

"Ourense tiene un patrimonio riquísimo con zonas muy diferentes", señala Tejerizo, quien considera fundamental mantener el vínculo entre los yacimientos y las comunidades locales para garantizar su conservación a largo plazo.