Entran en vigor restricciones por sequía en 32 municipios gallegos

La situación de alerta por sequía decretada por la Xunta en 32 municipios gallegos, anunciada hace tres días, entró en vigor ayer con sus correspondientes restricciones. Además, el Ayuntamiento de Pontevedra confirmó, tras una nueva reunión, que continúan las mismas medidas que empezó a aplicar el martes a través de un bando, aunque no descarta endurecerlas si el caudal del río Lérez sigue bajando.

Este encuentro, convocado por Augas de Galicia —responsable de la emisión de las alertas—, reunió telemáticamente ayer a representantes municipales de Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo, Vilaboa, Ponte Caldelas y Bueu, a los que también abastece el sistema del Lérez y que acordaron crear una comisión gestora para trabajar en una mancomunidad de abastecimiento.

Todos ellos forman parte de los 32 municipios que se encuentran bajo la alerta por “escasez severa” decretada por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que ayer oficializó el Diario Oficial de Galicia (DOG) con la publicación de la resolución correspondiente. Este aviso afecta, por una parte, a la unidad territorial de escasez (UTE) del río Lérez y la ría de Pontevedra y a la UTE del río Anllóns y la costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo, dos cuencas que estaban en prealerta desde hace un mes. Además, la Xunta activó medidas equivalentes en Baiona (Pontevedra) sin llegar a declarar como tal la “escasez severa”.

El segundo nivel de alerta más elevado

El nivel de alerta es el segundo más alto de los establecidos en el plan de sequía de la demarcación Galicia-Costa, que regula este tipo de situaciones y marca la emergencia como el nivel más elevado. Otros 59 ayuntamientos están en el escalón inferior, en el de prealerta.

Esta declaración supone comenzar a adoptar medidas para conservar los recursos hidráulicos existentes, como la prohibición de usos prescindibles (baldeo de calles, llenado de piscinas o riego de jardines) y, en caso de ser necesario, cortes de agua puntuales. A efectos prácticos, en el caso de Pontevedra, estas restricciones ya se estaban aplicando desde el martes tras la emisión de un bando municipal.

Al igual que ya lo hizo el alcalde, la teniente de alcaldesa de Pontevedra, Eva Vilaverde, garantizó ayer que, por el momento, existe caudal suficiente para que el sistema de bombeo del Lérez siga captando agua, por lo que las medidas se mantendrán. No obstante, anticipó que si no llueve y el caudal sigue bajando, "habrá que tomar la decisión de recurrir al Pontillón do Castro". Según el cálculo municipal provisional, debería llover en la semana del 24 de agosto para poder mantener el sistema actual.

Se estudia la posibilidad de crear una mancomunidad del Lérez

En esta reunión también se trató la posible creación de una mancomunidad que gestione colectivamente la concesión de aguas del Lérez, para lo que designaron representantes de cada municipio que participarán en una comisión gestora. “Lo que urge es gestionar la situación de sequía. Cuando esto pase, hablamos de lo que queramos”, valoró Eva Vilaverde.

Por su parte, en un comunicado, Augas de Galicia celebró la importancia del acuerdo para constituir esta comisión gestora que avance en la creación del organismo, señalando que "permitirá anticiparse y mejorar la resiliencia del sistema ante posibles escenarios de escasez como el actual". La Xunta situó como futuro objetivo del organismo servir de estructura estable de gobernanza para adoptar decisiones de gestión coordinadas.

Además, anticipó que la Oficina Técnica de la Seca volverá a reunirse dentro de aproximadamente dos semanas con el fin de evaluar la evolución del sistema del Lérez y del resto de la demarcación, con el fin de que las actuaciones futuras estén consensuadas y respondan al interés común de los concellos.