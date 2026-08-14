Barbadás combate la sequía cortando riegos y baldeos

El Concello Barbadás endurece su batalla contra la importante falta de agua que castiga a su municipio en particular, una situación que se repite en gran parte de las zonas de la provincia.

La reciente prealerta por sequía decretada por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil obliga al Concello a tomar decisiones drásticas. La situación es sumamente delicada, un extremo que queda en evidencia al observar el estado del río de Barbadás, que actualmente se encuentra prácticamente sin caudal. Ante este escenario, el gobierno local ha diseñado un plan de choque urgente para minimizar el gasto de agua en las calles y espacios públicos de la localidad.

En las últimas semanas, el consistorio suprimió por completo los baldeos en las aceras destinados a la limpieza viaria. A esta estricta medida se le suma una importante reducción del riego en parques y zonas verdes frecuentadas por los vecinos, espacios que han pasado de recibir agua tres veces al día a tan solo una, suspendiéndose además el mantenimiento y cuidado hídrico de aquellas áreas menos utilizadas por la ciudadanía.

La estrategia municipal también pasa por la optimización de las infraestructuras existentes. Los operarios ya sustituyeron los sistemas de aspersión por eficientes métodos de goteo en la glorieta de la calle Regato dos Muíños y en la urbanización de O Viso. Según indicó el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel, esta transición es una pieza clave para el municipio porque “cambiar o que é o rego por aspersión a rego por goteo supón moitísimo aforro, e temos que seguir nesa liña porque xa se está notando a diferencia”. Además de estas mejoras, el regidor adelantó que “tamén estamos a cambiar as plantas ornamentais de tempada por especies perennes, que precisan moita menos auga”.

El concello resalta que las medidas administrativas deben ir acompañado de compromiso por parte de los vecinos: “Concienciar á veciñanza de que cada gota conta é esencial”, subrayó el alcalde, avisando a los residentes de Barbadás de que “non é momento de encher as piscinas nin de regar céspedes ou hortas, xa que estamos en prealerta por seca”.