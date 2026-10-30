Irrumpen por primera vez en Galicia especies de aguas tropicales: una de ellas podría amenazar a la sardina

Personal investigador del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha documentado por primera vez en aguas gallegas la presencia de dos especies marinas propias de aguas cálidas: el cangrejo ermitaño Dardanus calidus y cinco ejemplares de alacha (Sardinella aurita).

Los hallazgos, publicados recientemente en las revistas científicas Biology y Cybium, respectivamente, aportan nuevas evidencias sobre los cambios que están experimentando las comunidades marinas del Atlántico ibérico. Según el IEO, ambos registros refuerzan la hipótesis de un progresivo proceso de tropicalización de las costas del noroeste peninsular.

Uno de los descubrimientos corresponde al cangrejo ermitaño Dardanus calidus, cuya presencia en Galicia se ha confirmado a partir de una hembra recogida en Corrubedo en julio de 2026. El ejemplar fue localizado aproximadamente 460 kilómetros al norte de la zona de la costa portuguesa donde se había situado habitualmente el límite de distribución conocido de esta especie.

Este crustáceo está ampliamente distribuido por el mar Mediterráneo y el Atlántico oriental, pero hasta ahora no se había documentado su presencia en aguas gallegas. Tras su estudio, el ejemplar fue incorporado a la colección de crustáceos marinos del IEO, donde quedará disponible para futuras investigaciones.

La alacha podría competir con la sardina

El segundo hallazgo corresponde a cinco ejemplares de alacha capturados a principios de 2026 mediante redes de cerco en el norte de Galicia. El estudio, publicado en la revista Cybium, constituye el primer registro de esta especie en aguas gallegas y supone una ampliación de su límite de distribución conocido en el Atlántico oriental.

Su presencia podría tener consecuencias ecológicas y económicas. Según advierte la investigación, la alacha podría competir con la sardina autóctona por el espacio y el alimento, lo que supondría una presión adicional para sus poblaciones.

Además, el estudio apunta a posibles repercusiones para el sector pesquero. La alacha tiene un valor comercial inferior al de la sardina, por lo que un eventual aumento de su abundancia frente a esta especie podría afectar a la actividad pesquera local.

Los investigadores consideran que estos registros contribuyen a comprender cómo están cambiando las comunidades marinas del litoral gallego y subrayan la importancia de seguir estudiando la llegada y expansión de especies de afinidad tropical.