¿Sabe usted que los estafadores ya están buscando su aguinaldo de Navidad?

¿Sabe usted que los supermercados no son los únicos que están ya pensando en la Navidad (véase las estanterías luciendo turrones)? ¿Que también los estafadores buscan un aguinaldo extra? ¿Que siguen utilizando técnicas que, aunque parezcan gastadas, les siguen funcionando? ¿Que ojo con los mensajes que llegan al móvil que pueden acabar haciéndole a los delincuentes la Navidad, pero a la víctima la Pascua?