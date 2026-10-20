Un WhatsApp para ayudar a Sophie o Eliska en un concurso, nueva ciberestafa detectada en Galicia

Una nueva ciberestafa está circulando por Galicia a través de WhatsApp. Mediante un mensaje que puede parecer inocente, en el que se pide ayuda para un concurso infantil, los estafadores intentan conseguir acceso a la cuenta de la víctima para después enviar el mismo engaño a sus contactos.

Desde primera hora de este lunes ha empezado a circular esta estafa. El mensaje dice: “¡Buen día! La hija de mis amigos, Sophie, está en una competencia donde se gana una beca y la chance de subir al escenario. ¿Me ayudas con tu voto?”. También existe una variante en la que se cambia el nombre de la niña por el de Eliska.

El mensaje viene acompañado de un enlace que dirige a la víctima a una supuesta página de votaciones. Allí se solicita el número de teléfono o se pide escanear un código QR para acceder a la votación.

Si el usuario sigue las instrucciones, puede facilitar a los delincuentes el acceso a su cuenta de WhatsApp. Una vez que consiguen el control, los estafadores pueden utilizarla para enviar el mismo mensaje fraudulento a otros contactos, extendiendo así la estafa.

El mensaje fraudulento en español.

El mismo mensaje fraudulento en francés.

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Qué hacer si has recibido el mensaje o has caído en la estafa

Si has recibido este mensaje, lo más recomendable es no abrir el enlace ni facilitar datos personales o códigos de verificación.

Si ya has seguido las instrucciones, conviene revisar los dispositivos vinculados a WhatsApp y cerrar las sesiones que no reconozcas. Si la cuenta está enviando mensajes fraudulentos, es importante avisar a los contactos por otros canales, como llamadas telefónicas o redes sociales, para evitar que también caigan en el engaño.

Además, los afectados pueden contactar con el 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de INCIBE, para recibir asesoramiento sobre cómo actuar.

Si se ha instalado alguna aplicación sospechosa durante el proceso, será necesario comprobar el dispositivo y valorar las medidas adecuadas para eliminar posibles programas maliciosos. Reinstalar WhatsApp o borrar una copia de seguridad no es una solución universal, por lo que conviene identificar primero qué tipo de acceso han conseguido los estafadores.