UN MILLÓN DE EUROS
El Euromillones deja un nuevo millonario en una parroquia de Galicia
UN MILLÓN DE EUROS
La fortuna ha vuelto a sonreír a Galicia en el sorteo del Euromillones celebrado este martes, 24 de noviembre. Un afortunado jugador se ha embolsado un millón de euros gracias a El Millón.
El boleto premiado ha sido validado en el despacho receptor número 49.385 de San Martiño de Guillar, en el concello lucense de Outeiro de Rei, situado en el número 12 de esta localidad. El código ganador ha sido el HRP50707, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
La combinación ganadora del Euromillones ha estado formada por los números 3, 5, 37, 44 y 49, con el 5 y el 6 como estrellas. El sorteo no ha registrado acertantes de primera categoría, aunque sí un boleto de segunda categoría, cuyo propietario percibirá 486.463,07 euros.
De este modo, el bote seguirá creciendo de cara al próximo sorteo, en el que un único acertante de primera categoría podría llevarse 59 millones de euros.
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