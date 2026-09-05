Evacuada en helicóptero una mujer tras sufrir una indisposición en el Monte Pindo (A Coruña)

Un helicóptero medicalizado de emergencias Galicia, en una imagen de archivo.

Una mujer ha sido evacuada en helicóptero este sábado tras sufrir una indisposición en el Monte Pindo, en Carnota (A Coruña).

El 112 Galicia recibió alrededor de las 13:10 horas una llamada en la que se solicitaba asistencia médica para la mujer, que se encontraba indispuesta mientras realizaba su recorrido por la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Cee y del GES de Muros. Sin embargo, la afectada se encontraba en un sendero estrecho y de difícil acceso, lo que complicaba su evacuación por tierra.

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Ante esta situación, se solicitó la colaboración de Gardacostas de Galicia, que movilizó el helicóptero Pesca 1 para llevar a cabo la evacuación.

Finalmente, la mujer pudo ser rescatada y evacuada por vía aérea.