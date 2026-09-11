Evacuado en helicóptero un ciclista tras sufrir una caída en Padrón

BASE EN SANTIAGO

Un ciclista tuvo que ser trasladado en helicóptero medicalizado tras sufrir una caída en Cruces, en el municipio coruñés de Padrón.

Helicóptero del 061.
Helicóptero del 061.

Un ciclista ha tenido que ser evacuado en helicóptero tras sufrir una caída este viernes en Cruces, en el municipio coruñés de Padrón.

El accidente se produjo minutos después de las 16:20 horas, según la información facilitada por el 112 Galicia. Tras recibir el aviso, los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizaron hasta el lugar el helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Amplio dispositivo de emergencias

En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local, el GES y el Servizo Municipal de Protección Civil de Padrón.

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