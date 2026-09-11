BASE EN SANTIAGO
Evacuado en helicóptero un ciclista tras sufrir una caída en Padrón
BASE EN SANTIAGO
Un ciclista ha tenido que ser evacuado en helicóptero tras sufrir una caída este viernes en Cruces, en el municipio coruñés de Padrón.
El accidente se produjo minutos después de las 16:20 horas, según la información facilitada por el 112 Galicia. Tras recibir el aviso, los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 movilizaron hasta el lugar el helicóptero medicalizado con base en Santiago.
En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local, el GES y el Servizo Municipal de Protección Civil de Padrón.
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