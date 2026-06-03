Así fueron los exámenes de la polémica en la PAU 2026 en Galicia: Dibujo Técnico e Historia
ERRORES
Conoce cómo fueron los exámenes de Dibujo Técnico e Historia de España en la PAU 2026 en Galicia
La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este año ha estado marcada por diversas polémicas en Galicia, especialmente en la provincia de Ourense, donde más de 1.300 estudiantes llevaban meses preparándose siguiendo las indicaciones de la CIUG. Aunque el examen de Historia de España se ajustó en general a los criterios previstos, en Dibujo Técnico se detectaron errores en los enunciados, lo que generó confusión y tensión entre el alumnado y el profesorado.
Ante esta situación, los docentes han reclamado medidas extraordinarias en la corrección para evitar perjuicios en las calificaciones, además de una explicación pública, una investigación interna y cambios en los protocolos de calidad, llegando incluso a pedir la dimisión del equipo responsable. También se registraron otros fallos en distintas materias, como Historia del Arte, donde se incumplió la previsión sobre los periodos de las obras, y Francés, donde hubo errores en un verbo, lo que llevó incluso a ampliar el tiempo de algunos exámenes para compensar los problemas.
Los exámenes de la polémica
Consulta aquí los exámenes de Dibujo Técnico e Historia de España.
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