El exorcista de Vigo: “La película exagera, pero el diablo existe”

Joaquín Sánchez oficia de capellán de los Hermanos de San Juan de Dios, en el Hogar San Rafael, pero sobre todo es el exorcista oficial de la Diócesis de Tui-Vigo. Desde hace cuatro años, primero de forma provisional y ahora definitiva, tras ser confirmado por el actual obispo. No tiene ninguna duda sobre la existencia del demonio y asegura que realiza varios exorcismos al año en Vigo y su provincia eclesiástica: el más reciente, en una joven viguesa. Natural de Salamanca, antes de llegar a Vigo fue misionero en África, América e incluso en Papúa-Nueva Guinea, uno de los países más atrasados y primitivos del mundo, donde todavía existe la antropofagia ritual. Pero fue en América donde se inició como exorcista durante su larga estancia en Chile. Según reconoce, la primera vez fracasó y el supuesto poseído se le escapó sin poder completar el ritual romano. Luego ya funcionó e incluso recuerda vivamente el primer caso que atendió, que incluyó una misa negra.

En sus cuatro años en Vigo, asegura que lleva una actividad muy importante, que no cuantifica, pero de varios casos al año, personas que llegan para pedirle ayuda. Reconoce que le gustaría tener un equipo psiquiátrico para evaluar los casos, pero por falta de presupuesto, en general él mismo valora la situación. En cambio, niega que su intervención tenga que venir precedida de las tres características clásicas, el titanismo (fuerza descomunal), don de lenguas (que el “paciente” hable idiomas que desconoce, como el latín) e incluso la repulsa de objetos sagrados, si bien admite que se pueden dar. Vio la película “El exorcista” y le impresionó, aunque con matices. “La vi en África, en Liberia, está muy bien, aunque algo exagerado, como cuando el sacerdote se tira por la ventana, pero sí, el diablo claro que existe, por supuesto, y se manifiesta”, explica. Cuenta que cuando en Liberia vieron la película, las iglesias católicas se llenaron de fieles. “Ese fue su impacto”.

En Vigo ha actuado en múltiples ocasiones, siempre con el visto bueno del obispo. Recientemente, tuvo que ir a una casa donde una chica muy joven tenía un comportamiento que asustaba a la familia, que ya la habían llevado a los médicos para que la examinaran. “Es que a veces -asegura- puede haber una doble concurrencia, de un desorden mental y la presencia diabólica”. Y este, afirma, era el caso. Cuando llegó y comenzó a hablar con la joven y a pedir que la presencia que estaba dentro de ella se fuera, esta se levantó y se ocultó tras unas cortinas, asustada.

Más espectacular es otro caso, donde asegura que habló directamente con el diablo. “Sí, como en la película”, afirma el exorcista. En ese caso, explica que la presencia que dominaba a una persona se dirigió a él con una voz profunda y gutural diciéndole que no podría echarle del cuerpo. “Yo le dije que sí podría, porque soy un servidor de Cristo y le dije ‘vade retro’, duró mucho tiempo la conversación y al final se fue”. “El demonio o infectaciones demoníacas pueden manifiestarse, pero nunca he visto ni oído a nadie que hable otros idiomas, eso del don de lenguas más bien es al revés, el que tenían los apóstoles”, concluye.