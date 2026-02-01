As pensões e decretos omnibus.

No que parece estar a tornar-se uma tradição parlamentar, o Parlamento espanhol rejeitou o decreto omnibus que, juntamente com a revalorização das pensões, pretendia aprovar todo o tipo de medidas das mais variadas, incluindo a prorrogação dos decretos que protegem os ocupantes ilegais, o que acabou por ser o fator decisivo para o voto negativo da Câmara a todo o decreto, uma vez que o Junts se recusou a apoiá-lo. A revalorização das pensões, tal como aconteceu no ano passado, não está em risco, mas tornou-se uma estratégia de desgaste mútuo entre as duas principais forças políticas do país, que disputam precisamente porque partilham os mesmos valores neste ponto. Os socialistas proporiam este tipo de decretos para tentar chantagear politicamente os populares, pois se não aprovassem o aumento das remunerações, ficariam perante o seu eleitorado como um partido pouco solidário que não se preocupa com os nossos maiores, e o erro do PP é partilhar esse quadro mental e, portanto, ter medo de sair do esquema.

É um erro que o PP comete e que antes poderia não ter grandes consequências, mas agora, com o surgimento do Vox, a situação já não é a mesma e terá consequências. O PP e o PSOE estão a competir para agradar a um grupo cada vez maior, o dos que já estão jubilados ou prestes a jubilar-se, usando ambos o mesmo discurso de revalorização automática das pensões, o que fez com que este grupo ganhasse poder de compra nos últimos anos, ao contrário de outros, como os jovens, que o estão a perder continuamente. O PP carece de um discurso alternativo que explique qual seria a sua posição caso chegasse ao poder. Apesar de, há alguns anos, ter conseguido formular, no âmbito do pacto de Toledo, um plano de revalorização muito bem articulado, que permitiria enfrentar com certas garantias os numerosos desafios que o maltratado sistema tem, hoje em dia parece aceitar sem discussão o modelo demagógico que Pedro Sánchez adotou quando chegou à Moncloa. É precisamente isto que permite a chantagem, pois supõe-se que o PP também aceita o modelo, como se pôde constatar com a recente apresentação de um projeto de lei neste sentido. Com a Vox, não pode fazê-lo simplesmente porque tem outro modelo e o explica.

O outro erro é pensar que só os reformados votam, e que todos votam apenas pela pensão, sem ter em conta que estes, como qualquer outra pessoa, podem ter ideas próprias. Apesar de serem um grupo muito importante, eles representam apenas uma parte da população e, ainda que possam estar satisfeitos com a medida, outros segmentos da sociedade, especialmente os trabalhadores jovens e de meia-idade, não estão tão contentes. Eles sentem que esses aumentos generosos são pagos às suas custas, por meio de aumentos de impostos e contribuições sociais, impedindo-os de adquirir uma casa ou realizar os seus próprios projetos de vida. E eles têm razão. Estes aumentos, rentáveis a curto prazo, estão a criar ressentimento entre estas faixas etárias, diminuindo o apoio aos partidos tradicionais. A consequência é que, de acordo com as sondagens, o Vox é hoje o partido mais apoiado entre os menores de quarenta anos, especialmente entre os homens. É já o partido das gerações mais jovens. Ainda que a curto prazo não pareça existir uma ameaça grave à primazia do PP na direita, se estes eleitores se habituarem a votar no Vox , a médio prazo isso poderá alterar-se, como já se começa a ver. Mas antes acabarão por tornar os socialistas irrelevantes.