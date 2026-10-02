Un explosión deja a cuatro trabajadores heridos en una cantera en O Porriño

Cuatro trabajadores han resultado heridos en la mañana de este viernes tras registrarse una explosión en una cantera ubicada en la localidad pontevedresa de O Porriño.

Según informa el 112 Galicia, los equipos de emergencias continúan trabajando a esta hora en el lugar del accidente, después de que sobre las 13.10 horas el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias recibiese un aviso de un particular que solicitaba asistencia sanitaria para varios trabajadores heridos después de una explosión en una cantera de la parroquia de Atios.

Así, se informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó un helicóptero medicalizado hasta el punto. También fueron informados los bomberos de O Porriño, la Guardia Civil, la Policía Local y efectivos de Protección Civil.

Según la última información del 112, los cuatro trabajadores heridos están accesibles y los medios de intervención continúan en el punto, donde se mantiene el operativo desplegado tras el accidente.