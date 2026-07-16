Extinguido el incendio de Ribas de Sil tras calcinar 190 hectáreas

Vista del incendio forestal de Ribas de Sil, a 12 de julio de 2026

El incendio forestal declarado en la parroquia de Soutordei, en Ribas de Sil (Lugo), quedó extinguido durante la noche del miércoles después de arrasar un total de 190 hectáreas.

El fuego se inició en la tarde del pasado 11 de julio y obligó a activar de forma preventiva la Situación 2 debido a su proximidad al núcleo de Chenzas. Esta medida de emergencia fue desactivada en la madrugada del domingo al mejorar la evolución del incendio.

Según los datos facilitados por la Consellería do Medio Rural, el incendio quedó completamente extinguido a las 23.04 horas del 15 de julio.

Del total de superficie afectada, 133 hectáreas corresponden a monte raso y las 57 restantes a terreno arbolado.

En las labores de extinción participaron de forma acumulada un amplio dispositivo compuesto por nueve helicópteros, ocho aviones, 47 motobombas, 65 brigadas, 45 agentes, ocho técnicos y cuatro palas, que trabajaron durante varios días para controlar y sofocar las llamas.

La rápida actuación de los equipos de emergencia permitió evitar daños mayores en las zonas habitadas próximas al incendio.