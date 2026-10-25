Fabiola García deja la Xunta para ir en las listas al Congreso con el PP

La conselleira de Política Social, Fabiola García, en el Parlamento de Galicia en una imagen de archivo.

Fabiola García deja el Gobierno gallego para dar el salto a la política estatal. La hasta ahora conselleira de Política Social e Igualdade ha cesado este domingo en su cargo para concurrir a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en las listas del Partido Popular, en las que ocupará el número dos por la provincia de A Coruña, por detrás del secretario general de la formación, Miguel Tellado.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, designará este lunes a la persona que asumirá la responsabilidad del departamento autonómico. Según fuentes del Gobierno gallego, la toma de posesión del nuevo titular está prevista para el martes, un día después de su nombramiento.

Un relevo inmediato en la Xunta

La salida de Fabiola García obliga a Rueda a reorganizar su Ejecutivo a pocos días de que finalice el plazo para registrar las candidaturas electorales, que concluye este lunes, 26 de octubre. La normativa electoral impide que los conselleiros autonómicos ejerzan simultáneamente como diputados estatales, por lo que la responsable de Política Social debía abandonar el cargo para concurrir a los comicios.

El presidente gallego ya había avanzado que estaba satisfecho con su equipo y que el Gobierno autonómico funcionaba correctamente, unas declaraciones que apuntaban a que el cambio tendría un alcance limitado y se centraría en cubrir la vacante que deja García.

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Fabiola García, rumbo al Congreso

La hasta ahora conselleira formará parte de la candidatura del PP por A Coruña que encabeza Miguel Tellado. Su incorporación a las listas electorales se enmarca en la estrategia de Alberto Núñez Feijóo para las generales del 29 de noviembre, que también ha provocado movimientos en otras instituciones gallegas.

Entre ellos figura la candidatura del presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, como cabeza de lista del PP al Senado por la provincia de Ourense. Su posible salida de la Cámara autonómica abre otro escenario institucional, aunque su situación es distinta a la de Fabiola García, ya que la normativa permite compatibilizar el cargo con la candidatura a las Cortes.

Con el cese de la conselleira y el próximo nombramiento de su sustituto, Alfonso Rueda afronta un nuevo ajuste en su Gobierno, condicionado por la confección de las listas del Partido Popular para las elecciones generales.