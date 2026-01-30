INCAPACIDADE E DEPENDENCIA
Fabiola García denuncia a paralización do Goberno do plan de choque da Xunta
INCAPACIDADE E DEPENDENCIA
A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, visitou onte a residencia pública autonómica Porta do Camiño en Santiago, onde aproveitou para volver denunciar a paralización do Plan de choque da Xunta por parte do Goberno central, que interpuxo un recurso contra as homologacións automáticas de dependencia e discapacidade.
A conselleira advertiu que o propio Executivo central pretende copiar as homologacións automáticas polas que presentou o recurso e que xa permitiu recoñecer a discapacidade automaticamente a máis de 12.500 dependentes galegos, ao tempo que se reduciron os tempos de agarda. Polo tanto queda claro, recalcou, que a única motivación do Goberno central é recadatoria, pois con esta simplificación dos trámites deixou de recibir 114 millóns de euros durante o 2025 en Galicia.
Do mesmo xeito, Fabiola García tamén denunciou o que considera un trato “desigual, inxusto e inaceptable” do Goberno central con Galicia, actuando, segundo dixo “dun xeito que nunca se atrevería a facer con comunidades como Cataluña ou País Vasco”.
Ademais disto, a conselleira avanzou que a paralización do Plan de dependencia suporá novos atrasos e trastornos burocráticos para os dependentes galegos que, por esta decisión do Goberno central, deberán someterse a unha dobre valoración. Isto supón “máis trámites, atrancos e máis tempos de espera”.
Por último, insistiu en que a Xunta seguirá reclamando ao Goberno central que cumpra coa Lei de Dependencia e asuma o 50% do custo do servizos
