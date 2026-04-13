Dos familias reclaman 14 años después la Primitiva millonaria de A Coruña en el juicio al lotero y su hermano

Manuel Reija y Miguel Reija, lotero y exdelegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado acusados de quedarse con un boleto de una Primitiva millonaria y juzgados por estafa y blanqueo de capitales

Dos familias reclaman la Primitiva Millonaria de A Coruña, un boleto premiado en el año 2012 con 4,7 millones de euros, en un juicio que ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de esta ciudad y que sienta en el banquillo de los procesados al lotero acusado de quedarse con el boleto y a su hermano, entonces delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, por, presuntamente, colaborar.

Las acusaciones las ejercen la viuda y la hija del hombre que, según la investigación policial, sería el verdadero propietario del boleto -- ya fallecido -- y la representación de otra persona que en su momento solicitó también el citado premio al asegurar que era suyo.

Los letrados de las primeras solicitaron que se apartase a la acusación particular que representa a esta última parte al entender que carecía de legitimación, algo compartido por otras de las partes personadas, pero rechazado por el tribunal, que no aceptó ninguna de las cuestiones previas presentadas, y a lo que se dedicó esta primera sesión del juicio.

Fiscalía, acusaciones particulares y defensas, junto a la aseguradora y la Abogacía del Estado están personadas en esta vista, que se celebra 14 años después de los hechos. Los dos hermanos llegaron a la Audiencia Provincial de A Coruña acompañados de sus abogados y lo hicieron sin atender a las preguntas de los medios, únicamente respondiendo con un "buenos días" el lotero, Manuel Reija. Junto a él, en el banquillo de los procesados está su hermano Miguel Reija.

Peticiones planteadas

Sus abogados han planteado cuestiones como la ausencia de un titular legítimo para argumentar que, sin eso, no hay estafa o rechazando que se haya formulado acusación sobre blanqueo de capitales. Nulidad de algunas actuaciones o de todas, suspensión del procedimiento por vulneración del derecho a la defensa, falta de concreción de las acusaciones con dos "relatos excluyentes" -- en función del relato de cada una de las familias personadas -- fueron las principales cuestiones planteadas.

Sin embargo, el tribunal, tras analizar cada una de ellas, las ha rechazado. Así, ha descartado que falte concreción en el relato de las acusaciones o que no exista legitimación para estar personada por parte de la hija del hombre fallecido y que la Policía considera el auténtico dueño.

"No hay rotura de la cadena de custodia", ha sostenido también la presidenta del tribunal que ha dado, además, por válidas cuestiones como los movimientos obtenidos en la terminal de la administración de lotería de San Agustín, en A Coruña, regentada por el lotero procesado.

Delitos

En concreto, el lotero está acusado de quedarse con un boleto premiado con 4,7 millones de euros de un cliente, y su hermano de colaborar para que eso fuese posible, según la acusación.

La Fiscalía solicita para el primero seis años de cárcel por un delito de estafa o, alternativamente, por apropiación indebida. Para su hermano pide la misma pena de prisión por blanqueo de capitales o por encubrimiento.

El lotero y su hermano, que en 2012 --año de los hechos -- era delegado de Loterías, serán los únicos a los que se juzgará después de que la Audiencia Provincial de A Coruña desestimase en su día sus recursos y sí admitiese el formulado por la Abogacía del Estado y acordase el sobreseimiento provisional de la causa respecto a otros cuatro investigados, altos cargos de Loterías del Estado.

El caso tiene su origen en uno de los episodios más recordados sobre el cobro de premios de Lotería: el de un boleto agraciado con 4,7 millones de euros que el lotero dijo haberse encontrado tirado y que, durante años, tuvo una propiedad discutida.

Varias personas se postularon como posibles dueños de este premio, mientras que el lotero argumentaba que no había aparecido el propietario y, por tanto, tenía derecho a cobrar el montante. Al año siguiente de sellarse, el Ayuntamiento de A Coruña inició un "expediente de hallazgo" para buscar al ganador del billete premiado, que el lotero dijo haber encontrado en su administración de la Plaza de San Agustín.

Con posterioridad, se inició la investigación policial. En ella, se cuestionó la versión facilitada por el hombre sobre el hallazgo casual del billete, llegando a considerarse que él mismo le había dado el premio al verdadero dueño cuando este había acudido a comprobar el boleto. La investigación señaló a un presunto legítimo propietario, ya fallecido, y cuyos herederos ahora reclaman el premio.

Relato de la Fiscalía

La Fiscalía relata que el hombre ya fallecido, al que se considera el propietario, acudió en julio de 2012 al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenían estaban premiados.

Sin embargo, sostiene el Ministerio Público, el acusado "conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para así, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal".

"Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña", en la que estaba al frente su hermano "con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor".

"Siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano", asegura que este "se dispuso a allanar el camino" con actos tendentes "a disfrazar el verdadero origen del boleto" a los efectos de que se pudiese "hacer efectivo el premio". También señala que "omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real del boleto".