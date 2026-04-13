Buscan a un joven de 17 años desaparecido en A Coruña desde el domingo

El joven de 17 años desaparecido en A Coruña

SOS Desaparecidos ha solicitado ayuda ciudadana este lunes para encontrar a Daoud B.C, un joven de 17 años que permanece desaparecido desde el domingo, 12 de abril, en A Coruña.

El joven de 17 años desaparecido en A Coruña | SOS Desaparecidos

La Asociación ha difundido este lunes una imagen del menor para intentar dar con él.

Según la descripción, mide 1,75, tiene complexión delgada, ojos oscuros y vestía un pantalón de chándal verde y una sudadera gris con rayas negras.