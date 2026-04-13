NUEVA LEY DE EDUCACIÓN DIGITAL
Prohibido el uso de los móviles en las aulas gallegas hasta tercero de la ESO
MENOR DESAPARECIDO
SOS Desaparecidos ha solicitado ayuda ciudadana este lunes para encontrar a Daoud B.C, un joven de 17 años que permanece desaparecido desde el domingo, 12 de abril, en A Coruña.
La Asociación ha difundido este lunes una imagen del menor para intentar dar con él.
Según la descripción, mide 1,75, tiene complexión delgada, ojos oscuros y vestía un pantalón de chándal verde y una sudadera gris con rayas negras.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
NUEVA LEY DE EDUCACIÓN DIGITAL
Prohibido el uso de los móviles en las aulas gallegas hasta tercero de la ESO
MENOR DESAPARECIDO
Buscan a un joven de 17 años desaparecido en A Coruña desde el domingo
LESIONES EN CUELLO Y ESPALDA
Herido un menor tras caerle encima una ventana de un cuarto piso en Ferrol
Lo último
NO POR INTRUSISMO LABORAL
Peinado procesa a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos