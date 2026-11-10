La Fegamp alerta del negacionismo machista entre los jóvenes gallegos

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) alertó ayer de la diferencia entre chicos y chicas en la detección de comportamientos vinculados al control en las relaciones y la violencia machista, algo que su presidente, Alberto Varela, interpretó con una “interiorización del discurso negacionista” sobre violencia de género en ellos.

En una rueda de prensa en la que presentaron la campaña con motivo del 25N y un estudio sobre la respuesta de los jóvenes gallegos ante la igualdad y la violencia machista, Alberto Varela destacó que cuestiones como las agresiones o los asesinatos machistas “los tienen muy claros”, pero que “hay otro tipo de comportamientos”, como el reparto tradicional de roles o el control en las relaciones, que pasan desapercibidos, sobre todo para ellos. “Ellas tienen clarísimo que son defensoras de la igualdad”, dijo la secretaria xeral de la Fegamp, Patricia Vilán, que añadió que aunque “ellos también en teoría”, sus respuestas evidencian que “creen en el principio de igualdad pero con matices”.

Casi el 39% de los chicos ofrece respuestas vinculadas a una visión tradicional de la protección masculina

Negacionismo

Alberto Varela señaló, así, que existen “matices muy sutiles en los que ellos interiorizan el negacionismo que existe a todos los niveles en materia de violencia de género”. Ellas, por su parte, “no lo aceptan y se revuelven contra él”, apuntaron.

Eso se hace patente en datos aportados por el informe de la Fegamp, según el cual el 89,9% de las chicas participantes rechazó que cuidar sea una tarea femenina, mientras que 4 de cada 10 chicos cree que sí. Casi el 39% de los chicos ofrece respuestas vinculadas a una visión tradicional de la protección masculina.

Además, siete de cada 10 chicas apoyarían a una víctima que denuncia un caso de violencia de género, mientras que entre ellos esta decisión solo la tomarían dos de cada 10. El 62,3%, apunta el informe, “opta por no implicarse”.

También en el ámbito del apoyo social, el 58,4% de las jóvenes participantes desaprueba directamente los comentarios que cosifican a las mujeres. Entre ellos, el 35,8% reconoce que se ríe ante este tipo de comentarios, mientras que el 38,7% asegura sentirse incómodo, pero intenta intervenir indirectamente o cambiar de tema.