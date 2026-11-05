Programa completo | Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género Contra las Mujeres en O Carballiño

La concejala Igualdad del Concello de O Carballiño, Silvia Baranda, presentó ayer la programación de actividades en conmemoración del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres (25N).

Acompañada por dos trabajadoras del Centro de Información á Muller (CIM) de O Carballiño, Marina Pérez y Patricia Nogueira, Baranda mostró su preocupación al afirmar que “cada vez estamos vendo máis xente nova con actitudes machistas, algo moi preocupante”, por lo que lanzó un mensaje desde el Concello de “non á violencia machista, nin a violencia en xeral”.

Programa Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género Contra las Mujeres (25-N)

Martes 10 de noviembre | Auditorio Manuel María

11,30 horas: representación de la obra teatral "Golpes", dirigida por Xosé Leis y protagonizada por Estíbaliz Veiga. La función estará dirigida al alumnado de los centros de secundaria de O Carballiño.

Sábado 21 de noviembre | Auditorio Manuel María

20,00 horas: representación de la obra teatral “Sophie non é o meu nome de guerra”, de Redrum Teatro y premio Rafael Dieste 2021. La función está enmarcada en la Rede Galega de Teatros e Auditorios (RGTA) y tiene un coste de 5 euros por entrada.

Miércoles 25 de noviembre | Salón de plenos del Concello

12,00 horas: acto institucional de lectura del manifiesto a cargo de la concejala de Igualdad, Silvia Baranda, on la presencia de Cruz Vermella, Bo Dia Familia, Aspadisi y asociaciones de mujeres junto con los centros escolares del municipio y la actuación musical de Marta Bravo y Sergio Tannus.

Viernes 11 de diciembre | Salón de plenos del Concello