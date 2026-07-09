SAIC promete una industria próspera y empleos de calidad con su proyecto industrial en Ferrol

El buque de SAIC Motor durante la celebración del acto de recepción oficial e institucional del primer buque transportador de vehículos del gigante automotriz chino SAIC Motor.

El vicepresidente de la multinacional china SAIC, Wu Bing, destacó “el arranque exitoso” de su llegada a Galicia con el primer barco portavehículos que desembarcó 700 coches de MG en el puerto exterior de Ferrol.

En un acto celebrado en el puerto exterior con motivo de la recepción oficial de este primer buque portavehículos de SAIC, el vicepresidente del gigante chino prometió un futuro de “beneficio mutuo” y de “crear prosperidad juntos con sus socios españoles y gallegos”. “Es un momento histórico para Ferrol”, valoró.

Explicó que este primer desembarco “ya ha generado muchos puestos de trabajo” y aseguró que, a medida que el proyecto siga creciendo, se crearán más empleos de calidad. Además, destacó que se ofrecerá a los gallegos “una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible”.

Así, Wu Bing confía en que esta alianza sea “como las olas del mar: fuerte, imparable y siempre hacia adelante”.

Un hombre conduce un vehículo durante la celebración del acto de recepción oficial e institucional. | Europa Press

SAIC construirá en el puerto exterior de Ferrol su primera planta de coches eléctricos en Europa, con capacidad para fabricar 120.000 vehículos al año, y contará con un centro logístico en As Pontes, en una inversión de 200 millones de euros que supondrá la creación de 2.300 empleos. La previsión es que las instalaciones estén operativas antes de finalizar 2028.

Tras trasladar su “más sincera felicitación” a la Xunta, el vicepresidente de SAIC defendió una “filosofía de desarrollo local”, apostando por colaborar con las empresas de la zona y trabajar “codo con codo” con los gallegos.

Rueda: “Es el principio de muchas cosas para Galicia”

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmó que la jornada será recordada como “el principio de muchas otras cosas durante muchos años”. A su juicio, supone “la primera imagen visible de un proyecto industrial de largo recorrido llamado a transformar el futuro industrial de Galicia”.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (c), durante la celebración del acto de recepción. | Europa Press

Rueda subrayó que “es un proyecto para toda Galicia”, con el que la comunidad se consolidará como uno de los principales polos de automoción de Europa, abriendo “una nueva etapa para Ferrolterra y para Galicia”. “La Xunta hará todo lo posible para que esta sea una relación duradera y beneficiosa para las dos partes”, aseguró.

“Todo esto empieza a llegar a buen puerto”, expresó con satisfacción. “Con este primer barco llega una decisión de futuro para Galicia”, afirmó, destacando que se trata de una “relación estable, duradera y que se irá desarrollando por fases” con una de las mayores compañías automovilísticas del mundo.

El presidente gallego puso en valor que Galicia ofrece “estabilidad, capacidad industrial, infraestructuras, logística y talento”. “Aquí hacemos las cosas bien, con el sello de Galicia Calidade”, señaló.

Asimismo, destacó que la compañía encontrará en Galicia “instituciones comprometidas, empresas preparadas, universidades y centros tecnológicos de primer nivel y profesionales altamente cualificados”. También agradeció la “colaboración decisiva” del Gobierno central y expresó su deseo de que “se mantenga”. “Muchísimas gracias por confiar en Galicia”, concluyó.