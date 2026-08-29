Feijóo y Rueda fijan sus objetivos para el nuevo curso político del Partido Popular
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El inicio del curso político del Partido Popular en Cerdedo-Cotobade deja numerosos mensajes de sus principales dirigentes como Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda
El Partido Popular ha dado este sábado el pistoletazo de salida a su nuevo curso político desde la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade, con la presencia del presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda.
La jornada, que reúne a cientos de militantes y simpatizantes, está marcada por las críticas al Gobierno central, la reivindicación del proyecto popular y el llamamiento a la movilización de la militancia de cara a los próximos retos electorales.
Los principales objetivos del PP para Galicia
En la intervención del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoó, el dirigente situó varios objetivos prioritarios para Galicia de cara al nuevo curso político, con especial atención a la financiación autonómica, las infraestructuras y el impulso del tejido industrial:
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