El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (2d), y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i), durante el acto de apertura del curso político del PP.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (2d), y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i), durante el acto de apertura del curso político del PP. | Elena Fernández

Galería | Feijóo y Rueda reúnen al PP en Cerdedo-Cotobade, así arranca el curso político en fotos

Carballeira de San Xusto

Cientos de militantes y simpatizantes acompañan a Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda en el acto de inicio del curso político del PP celebrado en Cerdedo-Cotobade

El Partido Popular arrancó este sábado, 29 de agosto, su curso político en Galicia con un acto celebrado en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), que reúne a cientos de militantes y simpatizantes.

La cita contó con la presencia del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, además de otros dirigentes populares.

El encuentro sirvió para marcar las principales líneas políticas de la formación de cara a los próximos meses y reivindicar la unidad del partido, con las elecciones municipales y generales en el horizonte.

Consulta en esta galería las mejores imágenes del acto del PP en Cerdedo-Cotobade.

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1/9 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (i), y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (d), durante el acto de apertura del curso político del PP. | Elena Fernández
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2/9 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (c), y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i), durante el acto de apertura del curso político del PP. | Elena Fernández
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3/9 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (2d), y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (c), durante el acto de apertura del curso político del PP. | Elena Fernández
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4/9 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de apertura del curso político del PP. | Elena Fernández
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5/9 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (d), durante el acto de apertura del curso político del PP | Elena Fernández
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6/9 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (d), durante el acto de apertura del curso político del PP | Elena Fernández
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7/9 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), durante el acto de apertura del curso político del PP. | Elena Fernández
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8/9 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (2d), y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i), durante el acto de apertura del curso político del PP | Elena Fernández
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9/9 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (3d), y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (3i), durante el acto de apertura del curso político del PP. | Elena Fernández

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