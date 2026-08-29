Galería | Feijóo y Rueda reúnen al PP en Cerdedo-Cotobade, así arranca el curso político en fotos
Carballeira de San Xusto
Cientos de militantes y simpatizantes acompañan a Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda en el acto de inicio del curso político del PP celebrado en Cerdedo-Cotobade
El Partido Popular arrancó este sábado, 29 de agosto, su curso político en Galicia con un acto celebrado en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), que reúne a cientos de militantes y simpatizantes.
La cita contó con la presencia del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, además de otros dirigentes populares.
El encuentro sirvió para marcar las principales líneas políticas de la formación de cara a los próximos meses y reivindicar la unidad del partido, con las elecciones municipales y generales en el horizonte.
Consulta en esta galería las mejores imágenes del acto del PP en Cerdedo-Cotobade.
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (i), y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (d), durante el acto de apertura del curso político del PP.
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Elena Fernández
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (c), y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i), durante el acto de apertura del curso político del PP.
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Elena Fernández
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (2d), y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (c), durante el acto de apertura del curso político del PP.
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Elena Fernández
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de apertura del curso político del PP.
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Elena Fernández
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (d), durante el acto de apertura del curso político del PP
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Elena Fernández
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (d), durante el acto de apertura del curso político del PP
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Elena Fernández
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), durante el acto de apertura del curso político del PP.
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Elena Fernández
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (2d), y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i), durante el acto de apertura del curso político del PP
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Elena Fernández
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (3d), y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (3i), durante el acto de apertura del curso político del PP.
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Elena Fernández