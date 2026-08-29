Galería | Feijóo y Rueda reúnen al PP en Cerdedo-Cotobade, así arranca el curso político en fotos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (c), el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda (2d), y el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i), durante el acto de apertura del curso político del PP.

Cientos de militantes y simpatizantes acompañan a Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda en el acto de inicio del curso político del PP celebrado en Cerdedo-Cotobade

El Partido Popular arrancó este sábado, 29 de agosto, su curso político en Galicia con un acto celebrado en la Carballeira de San Xusto, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), que reúne a cientos de militantes y simpatizantes.

La cita contó con la presencia del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, además de otros dirigentes populares.

El encuentro sirvió para marcar las principales líneas políticas de la formación de cara a los próximos meses y reivindicar la unidad del partido, con las elecciones municipales y generales en el horizonte.

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