Una firma ourensana se suma al impulso de nuevas empresas de moda desde Galicia

La firma ourensana Adolfo Domínguez participará en la nueva apuesta del sector textil gallego por impulsar la creación de empresas y fortalecer el tejido empresarial de la moda. La compañía estará presente en la jornada "Hilos del Futuro. La arquitectura de la moda del mañana", que se celebrará el próximo 3 de noviembre en la Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela.

El encuentro servirá para presentar una nueva business factory, una incubadora de empresas promovida por el Clúster Textil Moda de Galicia (Cointega), con el apoyo de la Xunta, que busca favorecer el nacimiento de nuevas compañías y ayudar a mejorar las ya existentes.

La participación de Adolfo Domínguez sitúa a la firma ourensana en una iniciativa que pretende reforzar el papel de Galicia como referente de la industria de la moda y crear nuevas oportunidades para las empresas del sector.

Una incubadora para impulsar el futuro de la moda gallega

El presidente de Cointega, Javier Guerra, avanzó que la nueva business factory aspira a convertirse en un punto de referencia para el desarrollo de proyectos empresariales vinculados al textil, facilitando que las nuevas compañías dispongan de herramientas para crecer desde sus primeras etapas.

La iniciativa toma como referencia modelos de especialización y financiación presentes en grandes centros internacionales de la moda, como París, Milán y Tokio, con la intención de adaptarlos a las características y necesidades del tejido empresarial gallego.

Uno de los principales retos es fortalecer un sector compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. Según los datos aportados por Cointega, el 95% del tejido empresarial textil gallego está formado por pymes, más allá del peso de grandes compañías como Inditex.

Adolfo Domínguez, entre las firmas protagonistas del encuentro

La jornada reunirá a una veintena de ponentes de empresas y organizaciones vinculadas a la industria, entre ellas Inditex, Adolfo Domínguez, Roberto Verino, El Ganso, EY y Modaes. La previsión es congregar a más de 200 directivos y profesionales del sector.

El programa se desarrollará entre las 9.00 y las 17.15 horas en el Auditorio CINC de la Cidade da Cultura, con seis mesas redondas dedicadas a cuestiones como la artesanía, la sostenibilidad, la inteligencia artificial, la normativa y el desarrollo de nuevas marcas. La clausura correrá a cargo de Dimas Gimeno, socio fundador y presidente de WOW Concept y Kapita, con una ponencia sobre el futuro de la moda y el textil global desde Galicia.

Con esta convocatoria, Cointega busca situar de nuevo a la comunidad gallega en el centro del debate internacional sobre la moda y promover un ecosistema empresarial capaz de atraer inversión, aprovechar el talento y generar nuevas oportunidades.

El clúster representa a más de 200 empresas asociadas, que suman más de 17.000 empleos y una facturación superior a los 2.100 millones de euros, con exportaciones que superan los 1.200 millones anuales.