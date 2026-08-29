Fly2Galicia se desliga de los vuelos operados desde Gaza

La turoperadora Fly2Galicia, que pretende instalarse en Santiago en diciembre, se desvinculó este sábado de los vuelos que FlyYo —aerolínea rumana— operó “contratado por un tercero” para trasladar a palestinos desde Gaza, según reflejaron varias investigaciones periodísticas internacionales, y ha asegurado que su relación contractual es “anterior a los hechos”.

El vínculo entre ambas es que será FlyYo la que operará las ocho conexiones chárter que comercializará desde el aeropuerto compostelano Fly2Galicia, que no dispone de un Certificado de Operador Aéreo (COA) propio y defiende que este es un modelo de colaboración “habitual” en el sector de la aviación comercial.

Hace una semana, cuando este proyecto anunció sus destinos e hizo pública su operativa, trascendieron varias informaciones publicadas hace meses por medios como Al Jazzeera o Associated Press que recogían la participación de FlyYo en esos vuelos. En un comunicado emitido el viernes, Fly2Galicia, que no se había pronunciado hasta ahora sobre esta cuestión, aclara que “no participó directa ni indirectamente en los vuelos” a los que se refieren las informaciones aparecidas.

“Las operaciones que están siendo objeto de atención mediática fueron realizadas por FlyYo con anterioridad al establecimiento de la relación contractual actualmente existente entre ambas compañías y son completamente ajenas al proyecto empresarial de Fly2Galicia”, asegura.

Polémica municipal

Borja Verea, portavoz municipal del PP en Compostela, acusó al gobierno de Goretti Sanmartín de meter a Santiago “en un bochorno” por no comprobar previamente la solvencia y los antecedentes de la operadora, calificando la gestión de “errática”. El PSOE se sumó exigiendo la comparecencia de la alcaldesa. Sanmartín se desmarcó del proyecto, negó compromisos económicos municipales, atribuyó el contacto inicial a Aena y anunció que comparecerá “por iniciativa propia” en el pleno de septiembre para dar explicaciones con “total transparencia”.

La turoperadora sostiene que, tras conocer las informaciones sobre estas operaciones, la propia compañía aérea le trasladó que estos vuelos “fueron operaciones chárter civiles contratadas por un tercero, que su intervención se limitó a la prestación del servicio de transporte aéreo y que dichas operaciones se realizaron contando con las correspondientes autorizaciones”.

Asimismo, FlyYo comunicó a Fly2Galicia que dispone de documentación relativa a esas operaciones y que “está en disposición de facilitarla a las autoridades competentes cuando resulte necesario”. De igual modo, los responsables de la marca comercial con intención de instalarse en Santiago han mostrado su disposición para “facilitar las aclaraciones que resulten necesarias”.

“Resulta igualmente importante diferenciar las operaciones realizadas anteriormente por un operador aéreo para terceros de la actividad y del proyecto empresarial de Fly2Galicia”, indica el comunicado.

Con Borja Verea denunciando “política errática” del gobierno local y Goretti Sanmartín defendiendo el trabajo de su departamento de Turismo como “bien hecho” y criticando “las ansias electoralistas” de la oposición, el próximo pleno en Santiago abordará un punto de conflicto que se intensifica por la proximidad de las municipales.