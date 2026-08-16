La nueva aerolínea Fly2Galicia se estrenará en diciembre con ocho destinos y 17 frecuencias
EN SANTIAGO
La nueva aerolínea Fly2Galicia abrirá una base en Santiago de Compostela el 1 de diciembre con vuelos a ocho destinos
Una nueva aerolínea comenzará a operar desde Santiago de Compostela a partir del 1 de diciembre, con una base en la capital gallega y conexiones con ocho destinos nacionales e internacionales. Fly2Galicia ofrecerá 17 frecuencias semanales y cinco de sus rutas serán internacionales.
Entre los destinos figuran Bruselas, Praga, Múnich, Venecia y Milán, además de Zaragoza, Alicante y Granada. El primer vuelo está previsto para el 1 de diciembre y conectará Santiago y Zaragoza.
La compañía abrirá el próximo martes, 18 de agosto, su plataforma de reservas, donde se podrán consultar horarios, frecuencias y precios. Los vuelos nacionales partirán de 19 euros, mientras que los internacionales tendrán tarifas desde 39 euros para Milán y Bruselas y desde 49 euros para Múnich, Praga y Venecia.
La tarifa más económica incluirá además dos piezas de equipaje de mano: una maleta de cabina de hasta ocho kilos y un artículo personal.
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