La nueva aerolínea Fly2Galicia se estrenará en diciembre con ocho destinos y 17 frecuencias

La nueva compañía Fly2Galicia comenzará a operar en diciembre con ocho destinos y 17 frecuencias semanales

Una nueva aerolínea comenzará a operar desde Santiago de Compostela a partir del 1 de diciembre, con una base en la capital gallega y conexiones con ocho destinos nacionales e internacionales. Fly2Galicia ofrecerá 17 frecuencias semanales y cinco de sus rutas serán internacionales.

Entre los destinos figuran Bruselas, Praga, Múnich, Venecia y Milán, además de Zaragoza, Alicante y Granada. El primer vuelo está previsto para el 1 de diciembre y conectará Santiago y Zaragoza.

La compañía abrirá el próximo martes, 18 de agosto, su plataforma de reservas, donde se podrán consultar horarios, frecuencias y precios. Los vuelos nacionales partirán de 19 euros, mientras que los internacionales tendrán tarifas desde 39 euros para Milán y Bruselas y desde 49 euros para Múnich, Praga y Venecia.

La tarifa más económica incluirá además dos piezas de equipaje de mano: una maleta de cabina de hasta ocho kilos y un artículo personal.