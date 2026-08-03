Los funcionarios de la Xunta podrán realizar trámites online en nombre de los ciudadanos que lo soliciten

Los funcionarios de la Xunta podrán realizar trámites online en nombre de los ciudadanos que así lo soliciten, después de que el Consello aprobase la puesta en marcha de un nuevo servicio destinado a facilitar la relación con la Administración y reducir la brecha digital.

La medida permitirá que, cuando una persona acuda a una oficina de la Xunta, pueda pedir que un funcionario habilitado realice por ella las gestiones telemáticas necesarias.

"Iso non quere dicir que os funcionarios poidan ter permiso de acceso ao contido da documentación aportada polos cidadáns", explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión del Consello.

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro del Gobierno gallego, la última antes del parón estival, Rueda señaló que la iniciativa busca reducir la brecha digital ante el creciente aumento de ciudadanos que utilizan los medios electrónicos para realizar sus gestiones con la Administración.

Además, el Consello también aprobó la elaboración de una guía práctica de evaluación ambiental, con el objetivo de facilitar la tramitación administrativa en esta materia.