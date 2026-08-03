La Xunta pedirá una comisión bilateral para "tratar de resolver as diferenzas" del traspaso de la AP-9

Un tramo de la AP-9 a su paso por Vigo.

La Xunta de Galicia solicitará al Gobierno central la convocatoria de una comisión bilateral para abordar las diferencias sobre la ley del traspaso de la AP-9 y tratar de modificar las condiciones que establece la norma antes de iniciar la negociación de la transferencia de la Autopista del Atlántico.

Así lo ha anunciado el presidente gallego, Alfonso Rueda, al término de la reunión del Consello de la Xunta, donde ha explicado que el Ejecutivo autonómico opta por esta vía en lugar de activar la comisión mixta de transferencias.

Según ha detallado, la comisión mixta serviría para negociar el traspaso "en las condiciones fijadas por la ley", unos términos que la Xunta rechaza al haber sido pactados por PSOE, BNG y Sumar.

"Discrepamos de las condiciones de la ley y lo que queremos en la comisión bilateral es discutir su cambio", ha afirmado Rueda.

El presidente gallego ha defendido que la negociación del traspaso de la AP-9 "no se puede hacer a cualquier precio" y ha insistido en que debe desarrollarse "en condiciones justas".

"Los contribuyentes gallegos no tienen por qué pagar decisiones que no se adoptaron en Galicia, con independencia de los gobiernos que las adoptasen", ha concluido.