Galería | Adeus a Beiras no Museo do Pobo Galego: política, cultura e universidade despiden a "un compostelán universal"
ACTO HOMENAXE
O Museo do Pobo Galego abriu as súas portas este mediodía, como estaba previsto, para o último adeus a Xosé Manuel Beiras, referente histórico do nacionalismo galego, coa presenza de amigos persoais, así como dirixentes e activistas dos ámbitos nos que o intelectual e economista desenvolveu a súa acción política; e tamén representantes do ámbito universitario e cultural.
Antes do seu enterro en Boisaca, a familia decidiu dar a oportunidade a quen queiran despedirse do histórico nacionalista, cuxo cadaleito se atopa no interior do Museo do Pobo Galego, onde chegou na mañá deste venres. Cuberto pola bandeira de Galicia deseñada por Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, sobre o féretro xace o seu chapeu marrón e foron depositados múltiples caraveis vermellos.
Á beira do féretro atópase unha coroa con rosas brancas e a lema "Bo e Xeneroso", aínda que ao longo da xornada non deixaron de circular coroas e ramos de flores (na súa maioría de cor branca). Os envíos chegan de diversas entidades, da súa propia organización política Anova, de partidos como Más Madrid ou Sumar, e tamén de formacións nacionalistas doutros puntos do Estado, como ERC e Bildu.
Os "compañeiros do BNG" tamén lle deixaron flores e, do ámbito institucional, o Parlamento de Galicia, onde foi deputado. Outras entidades do ámbito académico e social foron, así mesmo, enviado as súas condolencias a modo de detalle floral.
Das primeiras en chegar foi Encarna Otero, "amiga e compañeira" de quen definiu como "un compostelán universal". "El vaise a quedar connosco porque queda a súa obra, o seu traballo e inmenso amor por Galicia, pero a xente ten que descansar. E hai que saber dicir adeus e grazas", sentenciou.
Ao longo de mañá tamén estiveron membros de Anova como o exdiputado Antón Sánchez --que se fundiu nun gran abrazo con Martiño Noriega--; a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; a parlamentaria do BNG Olalla Rodil; e a líder do Bloque, Ana Pontón, acompañada da eurodeputada Ana Miranda.
O exalcalde de Santiago e líder de Anova, Martiño Noriega, cre que o histórico político nacionalista Xosé Manuel Beiras, falecido o pasado 8 de outubro aos 90 anos, "pasará á historia como unha das persoas importantes do país, en condición de igualdade
Tamén os expresidentes socialistas Emilio Pérez Touriño e Fernando González Laxe achegouse ao Museo do Pobo Galego; do mesmo xeito que Xoaquín Fernández Leiceaga; o exconselleiro da etapa do bipartito Alfredo Suárez Canal e o exportavoz do BNG Xavier Vence.
Sobre as 13,30 horas chegaron os populares Xesús Palmou (destacado cargo da época de Manuel Fraga) e o portavoz local do partido en Santiago, Borja Verea. O xefe de filas do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, fixo acto de presenza minutos despois.
"Marcha cando sabe que o que vén é un horror"
Do ámbito cultural, tampouco faltaron os representantes das institucións máis significativas de Galicia: do Consello da Cultura da Cultura Galega, a súa presidenta, Dolores Vilavedra; e o presidente da Real Academia Galega, Henrique Monteagudo.
Entre bágoas, atendeu aos medios o músico e escritor Antón Reixa para pedir levar a Beiras ao Panteón de Galegos Ilustres. "Marcha cando sabe que o que vén é un horror", avisou.
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