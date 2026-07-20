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Galería | La estación intermodal de Santiago culmina con una moderna galería para los viajeros, en fotos
Galería | La estación intermodal de Santiago culmina con una moderna galería para los viajeros, en fotos | Martiño Pinal

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INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS

La estación compostelana ya dispone de una moderna galería cubierta mientras Ourense sigue pendiente de la futura intermodal

La estación intermodal de Santiago de Compostela ya luce una moderna galería cubierta que conecta los distintos espacios del complejo y mejora la comodidad de los viajeros. La infraestructura, construida en acero y vidrio, forma parte de un proyecto que ya está prácticamente finalizado.

La imagen contrasta con la situación de Ourense, donde la futura estación intermodal sigue pendiente y los usuarios continúan utilizando instalaciones provisionales a la espera de unas obras que no estarán concluidas, previsiblemente, hasta la próxima década.

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