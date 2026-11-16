Galería | Vigo inicia su Navidad y llena las calles de magia y luz pese a la lluvia, en fotos

El momento de la nevada artificial que se vivió en la Porta do Sol en Vigo.

El alumbrado navideño, el desfile de Disney+ y la apertura del Cíes Market en Vialia llenaron de ambiente festivo las calles viguesas, con miles de visitantes pese a la lluvia

La Navidad ya se ha instalado en las calles de Vigo. Tras el encendido del alumbrado el pasado sábado, vecinos y visitantes aprovecharon la segunda jornada de luces para recorrer el centro y descubrir la decoración que este año se extiende por unas 500 calles, con 12 millones de luces LED.

Porta do Sol volvió a ser uno de los principales puntos de encuentro, con el gran árbol navideño y sus espectáculos de música y luz. También recibieron visitantes la bola de La Farola, la caja de regalo de Gran Vía y los adornos interactivos de Policarpo Sanz y Alfonso XII.

La programación navideña arrancó además con un gran desfile de Disney+ por la avenida de García Barbón hasta Santiago de Vigo. Más de 250 participantes y miles de espectadores se dieron cita en un recorrido de 880 metros que reunió a bailarines, músicos, patinadores y más de veinte figuras gigantes de personajes como Buzz Lightyear, Olaf y Baby Yoda. Algunas de estas estructuras alcanzaron los doce metros de altura.

Otra de las novedades de esta edición está en Vialia, que estrenó su papel como sede del Cíes Market. El mercado navideño y las atracciones, entre ellas la noria gigante, trasladan parte del ambiente festivo a este entorno, que comparte protagonismo con el centro tradicional.

Pese a la lluvia de la tarde, la afluencia de público se mantuvo y la circulación no registró especiales dificultades, según la Policía Local. Además, el autobús turístico ya recorre las calles con decoración navideña, mientras Vigo continúa preparando nuevas propuestas para las próximas semanas.